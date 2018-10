FOTO NEWS – Nuove tecnologie a Schiavi, palo del telefono a «pi greco mezzi»

SCHIAVI DI ABRUZZO – Dopo il palo sdraiato a Cupello, il gestore della telefonia fissa lancia a Valli il palo a “pi greco mezzi”. Per i poco avvezzi alla matematica si tratta di un palo di sostegno della rete telefonica che si è spezzato ed ora è, come mostra chiaramente la foto scattata in frazione Valli, a novanta gradi, “pi greco mezzi” appunto, cioè forma un angolo retto sorretto solo dal cavo.

«Non capisco perché non viene cambiato. Cosa aspettano? – commenta Antonio Angelilli, imprenditore nel settore della ristorazione in Germania, che ha scattato e pubblicato on line la famosa foto del palo a “pi greco mezzi” – I pochi pensionati che vivono ancora nelle campagne non usano smartphone».