FOTO NEWS – Dopo il palo a “pi greco mezzi” spunta anche il palo “levitante”.

Se il palo del telefono a novanta gradi di frazione Valli di Schiavi di Abruzzo ha destato interesse, quello di contrada Piano la Roma, sul territorio al confine tra i comuni di Palombaro e Casoli, è destinato a fare davvero scalpore. La foto è stata inviata in redazione da Domenico Naccarelli, che ringraziamo, il quale spiega che quel palo in levitazione sta in quelle condizioni da mesi se non da anni.

Nel caso il gestore volesse sostituire il palo volante o levitante forniamo qui le coordinate geografiche.