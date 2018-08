FOTO NEWS – Randagismo ad Agnone: branco di cani davanti all’ospedale

AGNONE – Le foto pubblicate su Facebook non lasciano spazio a fraintendimenti. Non c’è bisogno di verificare nelle sedi opportune ciò che appare fin troppo evidente. Un branco di cani, composto da almeno cinque o sei animali presumibilmente randagi, che si aggira nei pressi dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone. E dai commenti che seguono la foto pare proprio in estate il fenomeno del randagismo aumenti in città. Intanto ieri una donna è stata aggredita da tre cani mentre passeggiava nella zona a ridosso dell’area archeologica di Castel San Vincenzo (Isernia). La donna, 36enne, secondo quanto si è appreso è stata salvata da una coppia che passava per caso da quelle parti. Ora è ricoverata al Pronto Soccorso di Isernia con diverse lesioni su tutto il corpo. L’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri che hanno aperto un’indagine per stabilire se i cani siano randagi o padronali e accertare eventuali responsabilità. (ANSA).