FOTO NEWS – Scempio ad Agnone: decine di pagnotte di pane buttate nella scarpata

AGNONE – Secondo le statistiche di settore ogni giorno in Italia si sprecano 13mila quintali di pane. Ogni singolo giorno. E’ quello invenduto del giorno prima, che va ritirato e “smaltito”. Ma altro è leggere i freddi dati sul giornale o sullo schermo del computer, ben altro è vedere con i propri occhi decine e decine di pagnotte di pane, ciascuna del peso di tre chilogrammi almeno, scaricate come fossero rifiuti al di sotto di una scarpata lungo la panoramica di Agnone. Uno scempio, davvero un pugno nello stomaco, visto che proprio ad Agnone e comunque in tutti i centri dell’Alto Molise e Vastese ogni giorno ci sono famiglie che fanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Quel pane, grazia di Dio, buttato nella scarpata è davvero uno scandalo e un’offesa alla povertà in aumento e agli sforzi che ogni giorno la Caritas diocesana e i volontari fanno per aiutare chi ha realmente bisogno. Lo mangeranno i cinghiali… ma non è affatto giusto.