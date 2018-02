FOTO NEWS – Strade ghiacciate, autobus di linea in difficoltà nell’Alto Vastese.

I maggiori disagi si sono registrati sulla tratta Castiglione Messer Marino – Montazzoli.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni prevedono un miglioramento delle condizioni.

L’alta pressione è infatti in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale. Ciò garantirà tempo stabile sull’Italia per qualche giorno.

Previsioni sull’Abruzzo

Giovedì 15 febbraio 2018

Precipitazioni: isolate ed a carattere residuo, al mattino, sui settori adriatici; in esaurimento verso mezzodì.

Temperature: in calo le minime serali. Possibilità di forti gelate notturne, anche a quote di pianura.

Visibilita’: possibili foschie o nebbie a banchi nelle vallate nottetempo.

Venti: moderati settentrionali, con rinforzi fino a forti sulla costa nelle ore centrali della giornata.

Mare: molto mosso, con moto ondoso in attenuazione solo in nottata.

Venerdì 16 febbraio 2018

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, anche sensibile nelle zone interne, nel corso della giornata. Al primo mattino possibili gelate, anche a bassa quota.

Visibilita’: foschie o nebbie a banchi nelle vallate al primo mattino e nottetempo.

Venti: moderati settentrionali al mattino; deboli di direzione variabile dal pomeriggio.

Mare: mosso, tendente a poco mosso.