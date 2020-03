FOTO NEWS – Voragine sulla provinciale, “transennata” con due canne e qualche ramo

CARPINETO SINELLO – L’emergenza del momento non è certo la viabilità, ma “transennare” una voragine su una provinciale con delle canne e qualche ramo raccattato in giro non è probabilmente una grande idea. La voragine in questione, profonda circa 70 centimetri, si è aperta sulla provinciale che collega i comuni di Carpineto Sinello e Casalanguida. La “segnaletica” fatta di rami e canne non è affatto ben visibile, dunque si raccomanda agli automobilisti in transito su quella strada di fare molta attenzione.