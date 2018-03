ISERNIA – Frana di Bagnoli del Trigno, i fondi investiti sono della Provincia di Isernia. A rivendicare la paternità degli interventi, è il vice presidente di via Berta, Cristoforo Carrino. In una telefonata a l’Eco online, il vice sindaco di Frosolone chiarisce l’aspetto economico dell’intera vicenda. In un primo momento, infatti, si era parlato del Comune altomolisano quale finanziatore delle nuove opere. Puntuale è giunta la smentita di Carrino. Come dire: date a Cesare quel che è di Cesare.