CASTIGLIONE MESSER MARINO – Frana di Fraine, il sindaco Magnacca perde tempo con il presidente della Repubblica.

Duro attacco del primo cittadino contro Provincia, Regione e Prefettura. Il suo appello, sia pure apprezzabile, sarà ignorato da tutti i “poteri” interpellati.

Ha preso carta e penna e ha scritto al presidente Sergio Mattarella, che probabilmente ignora anche l’esistenza di una parte di Abruzzo chiamata Alto Vastese, chiedendo un «autorevole e tempestivo intervento per modificare le sorti di una vicenda per la quale l’Italia tutta dovrebbe provare senso di vergogna e inadeguatezza».

Stiamo parlando del sindaco di Castiglione Messer Marino che questa mattina ha firmato una lettera-denuncia indirizzata al premier Conte, al senatore-governatore incompatibile D’Alfonso, al presidente dell’inutile Provincia di Chieti, al Prefetto Corona e, primo tra tutti, al Capo dello Stato. Felice Magnacca, nella missiva, ripercorre le tappe della tragicomica vicenda, dalla frana di tre anni fa, ai vari progetti, al tira e molla tra Comune di Castiglione e Provincia, parlando poi della situazione di totale abbandono e isolamento in cui versa tutto l’Alto Vastese, senza tralasciare l’aspetto della pericolosità delle strade provinciali ormai in totale dissesto. Il sindaco denuncia anche «l’indifferenza istituzionale» rispetto al problema frane e dissesto: «denuncio l’abbandono dell’Alto Vastese da parte di chi è chiamato a curarne i diritti, le possibilità e le aspettative». E punta l’indice contro Provincia, Prefettura, Regione e anche contro Mattarella a questo punto: «l’incolumità delle persone non può che essere addebitata a istituzioni che non solo non tutelano i cittadini, ma appaiono distratte da interessi ben lontani da quello collettivo». «Ora basta, – chiude Magnacca – si faccia presto, prima che succedano fatti tragici». Un appello forte, a tratti ruvido, una bella quanto inutile trovata mediatica, che sarà ovviamente ignorato da tutti i destinatari, a cominciare dal Capo dello Stato. Pronti a scommetterci.

