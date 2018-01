FRAINE – Frana di Fraine: nuovo vertice con il Governatore, ma il cantiere è ancora fermo.

L’incontro è fissato per le ore 12,30 a Pescara.

A darne notizia è lo stesso presidente Luciano D’Alfonso, che presentando l’agenda degli impegni per la giornata del 3 gennaio scrive: «Ore 12:30 a Pescara, sede Regione Abruzzo in viale Bovio, Tavolo di lavoro per la verifica dell’iter tecnico-amministrativo relativo all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del tratto di strada di collegamento Castiglione Messer Marino-Fraine, interessato da un movimento franoso».

Sono stati invitati: la ditta esecutrice dei lavori, nella persona di Evangelista, l’ingegner Cristini della Provincia di Chieti, l’ingegner Sansiviero, direttore dei lavori sulla provinciale, Arturo Scopino per l’organo politico della Provincia e l’ingegner Di Biase del Genio civile.