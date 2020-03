Francesco che prega da solo: «Non lasciarci in balia della tempesta»

«Il Crocifisso bagnato dalle lacrime del Cielo». Il Papa che prega da solo, sul sagrato della basilica vaticana, in una piazza San Pietro insolitamente e incredibilmente vuota e bagnata dalla pioggia. Non era mai accaduto prima. È l’istantanea, già consegnata alla storia, che esprime la portata di un evento che sta sconvolgendo il mondo: la pandemia di Covid-19.

«Nelle case di tutto il mondo pregano milioni di persone. A vegliare su di loro, l’immagine della “Salus Populi Romani” e il Crocifisso di San Marcello al Corso, invocato per la liberazione della città eterna dalla peste del 1522, davanti al quale Francesco ha pregato il 15 marzo scorso dopo un pellegrinaggio a piedi da Santa Maria Maggiore, da solo, in una Roma deserta. Un’altra istantanea che, come quella di oggi, ha fatto e farà il giro del mondo».

