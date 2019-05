Frane e chiusura ponte Sente, i temi trattati da “Uno Mattina”

AGNONE. Dissesto idrogeologico e chiusura del viadotto “Sente”. Ed ancora: spopolamento e servizi negati. I temi di forte attualità sono stati trattati durante la trasmissione “Uno Mattina” condotta su Rai 1 da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldo.

In onda un servizio del giornalista, Giuseppe Rizzo che dall’Alto Molise ha raccontato i pesanti disagi vissuti dalle popolazioni delle aree interne causate da una viabilità fragilissima. In studio il presidente dei geologi del Molise, Giancarlo Di Lisio che ha rimarcato come il dissesto idrogeologico colpisce oltre il 90% del territorio molisano. Tra gli interventi, quelli di don Francesco Martino, Enrica Sciullo e del nostro direttore, Maurizio d’Ottavio.