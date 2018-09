Frane, ora i soldi ci sono davvero: la Provincia delega i Comuni che appalteranno i lavori

Masterplan: l’ok della provincia di Chieti alla sub-concessione ai Comuni dell’area Vastese e all’Unione dei Comuni del Sangro.

A comunicare a tutti gli enti interessati il meritevole accoglimento delle richieste di attuazione degli Interventi di manutenzione straordinaria contenuti nel Masterplan Abruzzo e finanziati con fondi CIPE, una nota a firma del Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo finalizzata a procedere all’attivazione dell’istituto della sub-concessione sia per quanto riguarda i 28 comuni dell’area Vastese, con affidamento in sub concessione a favore dei comuni di Lentella e di Schiavi d’Abruzzo che si potranno avvalere delle rispettive CUC, che nei confronti dell’Unione dei Comuni del Sangro.

Le sub-concessioni che la Provincia di Chieti sottoscriverà nei prossimi giorni risultano complessivamente tre:

– con il Comune di Lentella per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla SSPP relativi al Distretto 5 –Area Vastese dell’importo di euro 4.550.000 e di interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della F.V. Trestre dell’importo di euro 4.000.000

– con il Comune di Schiavi d’Abruzzo per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sull SSPP –Distretto 6 –Area Vastese dell’importo di euro 4.450.000

– con Unione dei Comuni del Sangro per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla SSPP del Distretto 4-Area Sangro dell’importo di euro 2.300.000

«La scelta è stata effettuata a favore dei Comuni e Unione dei Comuni che hanno proposto interventi su territori che nel caso corrispondono ai distretti viari della provincia.

La sub-concessione è uno strumento che permetterà la più rapida attuazione degli interventi sulla viabilità provinciale gravemente compromessa» precisano dalla Provincia.