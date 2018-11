Fratelli d’Italia, Sigismondi nominato coordinatore regionale abruzzese unico.

La nomina a firma dell’On. Meloni. Sigismondi: “Continuo a lavorare per far crescere il partito”

È arrivata nella giornata di ieri, a firma del Presidente nazionale di Fratelli d’Italia, On. Giorgia Meloni, la nomina a Coordinatore regionale unico abruzzese del partito, di Etelwardo Sigismondi. Architetto di Vasto, 44 anni, già Consigliere comunale e provinciale e Coordinatore regionale di FdI insieme a Giandonato Morra.

“Ringrazio la Presidente Meloni per questa nomina, è un grande onore per me guidare il partito in un momento molto delicato e importante per le scelte da intraprendere per il futuro della nostra Regione” – ha dichiarato Sigismondi che ha ringraziato anche – “Giandonato Morra con il quale continuerò a collaborare e che presto sarà chiamato a rappresentare la nostra regione in ruoli nazionali del partito. In questi anni Fratelli d’Italia in Abruzzo è cresciuto molto ed oggi può contare su una classe dirigente e su amministratori locali che in più occasioni hanno dimostrato la propria preparazione e serietà. Continuerò nel lavorò già intrapreso per la crescita del partito, così come prioritario sarà l’impegno ad una sempre maggiore collaborazione con gli altri partiti della coalizione per l’affermazione del centrodestra in Abruzzo”.