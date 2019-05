Frontale: due auto coinvolte, quattro feriti, chiusa al traffico la fondovalle Sangro

ATESSA – Un incidente stradale viene segnalato sulla fondovalle Sangro in prossimità dello svincolo per la Sevel, zona industriale di Atessa.

Due i veicoli coinvolti, con a bordo quattro persone anziane rimaste ferite. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, il personale del 118 e una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi del caso. La fondovalle è stata chiusa momentaneamente al traffico per permettere ai Vigili del fuco e ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.