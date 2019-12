Frontale sulla statale, auto contro furgone: morto un uomo di 54 anni

RICCIA (CB) – La strada statale 212 “della Val Fortore” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Riccia (km 55,200) in provincia di Campobasso, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di un’altra.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Il personale del comando dei Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuto e sta operando sul posto. Presenti anche i Carabinieri di Riccia e il 118.

L’incidente è avvenuto frontalmente tra una Fiat 16 condotta da M.F. di Baselice (Bn) di anni 54 deceduto e un Iveco Euro cargo 140 condotto da S.M. di Riccia di anni 54.