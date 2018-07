Frontale sulla Trignina, un morto e un ferito

Provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 650 “Fondo Valle Trigno”, a causa di un incidente occorso in corrispondenza km 25,680, nel territorio comunale di Civitanova del Sannio, in provincia di Isernia.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura, provocando il decesso di una persona.

Al momento la circolazione è deviata in loco, su viabilità alternativa, agli svincoli di Pietrabbondante per la direzione Vasto ed Agnone per la direzione Isernia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.

