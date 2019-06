Frontale sull’Adriatica, un morto e un ferito in Molise

Una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli è intervenuta, nel pomeriggio di ieri, per incidente stradale sulla SS16 Adriatica al Km. 530+600 nel Comune di Petacciato. Sul posto due autovetture coinvolte una Fiat Punto con il solo conducente S.C. di anni 28, che, nel violentissimo scontro, purtroppo ha perso la vita ed una Lancia Delta, anch’essa con il solo conducente ferito e trasportato all’ospedale di Termoli.

Sul posto il personale, dopo aver effettuato tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle vetture, restava in attesa dell’autorizzazione del magistrato per la rimozione del deceduto.

Intervenuti i Carabinieri di Termoli, il personale sanitario del 118 e la Polizia Stradale.