Frosolone entra ufficialmente nel circuito nazionale Italy for Movies

FROSOLONE – Frosolone è entrato ufficialmente nel circuito nazionale Italy for Movies, il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione che qualifica il cinema e l’audiovisivo come mezzi fondamentali di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale oltre che di promozione, dell’immagine dell’Italia anche a fini turistici.

Il progetto nasce nel gennaio 2017 grazie ad un protocollo di intesa sottoscritto dalle Direzioni Generali Cinema e Turismo del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo e si inserisce tra gli interventi strategici coerenti con il quadro del Piano Strategico del Turismo orientati ad armonizzare e mettere a sistema il patrimonio progettuale esistente, avviando, al contempo, iniziative sperimentali altamente innovative, sia dal punto di vista dell’offerta, sia in riferimento ai mercati target e ai relativi canali di promo-commercializzazione.

Gli obiettivi del portare sono:

• Porsi come strumento istituzionale di informazione e comunicazione coordinato tra Stato e Regioni, finalizzato alla promozione del made in Italy a livello internazionale.

• Accrescere il grado di attrattività e visibilità dei nostri territori in chiave audiovisiva.

• Intercettare un flusso crescente di investimenti dall’estero ai fini di una più efficace promozione turistica legata al fenomeno del cineturismo e di una maggiore fruizione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Il portale consente agli operatori del settore di:

• accedere al «best of» delle location presenti nelle regioni italiane;

• ottenere informazioni sulle opportunità di finanziamento previste a livello regionale, nazionale e internazionale;

• ricevere news su set aperti e incentivi.

Il portale si rivolge anche ai cineturisti fornendo:

• itinerari sui luoghi di film, serie tv e videogame;

• database di schede dei film e videogame con descrizioni delle location in cui sono stati girati;

• news sul mondo del cinema, set aperti e cineturismo.

Il tutto grazie all’Associazione Fotografica Culturale Frosolone e all’Associazione Culturale “Centro Storico Frosolone” che hanno collaborato con il Comune per ottenere questo prestigioso risultato.