Fuggono all’alt della Polstrada, denunciati due abruzzesi

(ANSA) – AVEZZANO (L’AQUILA), 20 MAR – Fuggono all’alt della Polstrada durante i servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: protagonisti dell’episodio due automobilisti, poi inseguiti e denunciati dalla Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano (L’Aquila). Il primo viaggiava a bordo di un’auto priva di copertura assicurativa poi posta sotto sequestro; il secondo invece, appena 18enne, era al volante senza avere mai conseguito la patente di guida. Il giovane è stato denunciato e sanzionato per la somma di 5 mila euro; inoltre gli è stata inflitta la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi. Al giovane è stato spiegato che nel caso avesse riprovato a guidare un’auto senza avere conseguito la patente sarebbe stata applicata la pena dell’arresto fino ad un anno e la confisca del veicolo. Nel corso dei controlli sono state ritirate otto patenti di guida, di cui sette per guida in stato di ebbrezza alcolica.