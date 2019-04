Fulmine innesca incendio nel sottotetto, Vigili del fuoco salvano anziana

TAVENNA – Nella tarda mattina di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta a Tavenna in Via Regina Elena per un incendio sviluppatosi nel sottotetto di un’abitazione, causato dall’impianto elettrico interessato da un fulmine.

Sul posto il personale interveniva utilizzando l’autoscala ed operava lo spegnimento accedendo al sottotetto da un lucernario.

Fortunatamente l’incendio, non si è propagato velocemente ed ha interessato solo poco materiale accantonato proveniente dall’abitazione sottostante occupata da un’anziana signora spaventata dall’evento insolito.

Precauzionalmente ed in attesa delle opportune riparazioni dell’impianto elettrico, la signora alloggerà presso l’abitazione del figlio.