Furgone si schianta sul guardrail, un ferito trasportato in ospedale

Ancora un incidente sulla SS 85 km 25 nel territorio del Comune di Pozzilli (IS). Per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, il conducente di un furgone ha perso il controllo e ha impattato sul gardrail sradicandolo.

Soccorso dal personale del 118 intervenuto, è stato portato in Ospedale.

Sul posto oltre ad i Vigili del Fuoco di Isernia, il personale del 118, polizia stradale a personale ANAS. Traffico deviato su altre arterie in attesa del ripristino della viabilità.