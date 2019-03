SESSANO DEL MOLISE – Questa notte un incendio ha distrutto alcuni mezzi di trasporto di una azienda ubicata nella zona industriale di Sessano del Molise (IS). Sono in corso verifiche ed accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco e da parte dei Carabinieri. Fortunatamente il limitrofo deposito è stato salvato dalle fiamme e non si registrano feriti.