Furti in appartamento sventati dai Carabinieri, denunciate tre persone

I Carabinieri fermano e denunciano tre pregiudicati; sequestrati arnesi atti allo scasso.

La cornice di sicurezza, pianificata e disposta dalla Compagnia Carabinieri di Termoli, ha consentito un nuovo e rilevante risultato di carattere preventivo.

Durante la scorsa notte, difatti, i militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in attività di perlustrazione, hanno intercettato un’auto sospetta in una zona periferica di Termoli.

A seguito di tempestivo controllo, sono stati identificati, a bordo dell’automezzo, tre pregiudicati provenienti dalla provincia di Foggia.

Nel corso di successiva perquisizione sono stati rinvenuti, occultati sotto i sedili del veicolo, arnesi atti allo scasso.

Il materiale scoperto è stato sottoposto a sequestro, mente i tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Nei confronti degli stessi, è stata altresì inoltrata proposta per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Non si esclude che i tre fossero pronti a consumare furti in città.

Il dispositivo messo in campo dai Carabinieri di Termoli ha permesso, anche questa volta, di scongiurare attività criminose sul territorio del basso molise.