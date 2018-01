Furti in esercizi commerciali, tre denunce in Molise

I Carabinieri della Stazione di Toro ( CB ) hanno concluso le indagini relative a due furti in esercizi commerciali avvenuti i primi mesi dello scorso anno, uno a San Giovanni in Galdo (CB) ed uno a Toro, ove furono asportati biglietti di vari giochi , schede telefoniche e sigarette. Dopo prolungati accertamenti i Carabinieri hanno raccolto sufficienti indizi di colpevolezza in relazione al reato di furto aggravato in concorso continuato nei confronti di una ragazza 23enne di Lucera (FG), un 30enne ed un 25enne di Foggia, questi ultimi già noti alle Forze dell’ Ordine. La Procura della Repubblica di Campobasso nel dicembre 2017, a seguito del materiale probatorio raccolto dalla Stazione di Toro, ha emesso nei confronti dei predetti l’avviso di conclusione delle indagini, informazione di garanzia ed invito a rendere interrogatorio. Ai tre saranno contestati gli elementi raccolti nei loro confronti ed in seguito l’ Autorità Giudiziaria si determinerà sull’ esito del procedimento .