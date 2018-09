Furti in appartamento e rapine, i Carabinieri vegliano sull’Alto Molise

AGNONE – Nella nottata appena trascorsa i Carabinieri del Comando Compagnia di Agnone hanno eseguito un servizio a largo raggio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione verso la prevenzione e la repressione dei furti in abitazione.

Il dispositivo messo in atto dall’Arma ha infatti interessato tutto il territorio dell’Alto Molise, con diverse pattuglie dislocate in punti strategici e posti di controllo ed appostamenti nelle aree più isolate e ritenute a rischio. Tutti i mezzi in transito sono stati sottoposti a controllo con numerose perquisizioni veicolari e personali al fine di approfondire il motivo della presenza degli avventori e ricercare strumenti di effrazione.

Tale dispositivo di capillare controllo del territorio verrà costantemente replicato dal Comando Compagnia di Agnone, al fine di garantire e a tutti i cittadini dell’Alto Molise la rassicurante presenza degli uomini in divisa.