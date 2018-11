Furti a raffica, la Questura diffonde la foto segnaletica del ladro seriale

Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato di Campobasso ha proceduto all’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Campobasso su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei confronti di Cerello Umberto, un giovane campobassano di 26 anni, che ha commesso una serie di furti all’interno di esercizi commerciali, un consultorio familiare, un patronato, una casa di cura, per un numero complessivo di 8 episodi.

«Gli accertamenti condotti inducono a ritenere che, oltre agli episodi individuati, il soggetto menzionato si sia reso responsabile di altri furti commessi in uffici pubblici, esercizi commerciali, uffici postali, ospedali e luoghi di cura, in genere locali aperti al pubblico ove poter facilmente trovare borse, casse contabili ed altri oggetti incustoditi. – spiegano dalla Questura – Vi è motivo di ritenere che in molti casi gli episodi in questione non siano stati denunciati. Per questo motivo, si rende necessario divulgare le generalità e la fotografia del soggetto affinché possa essere riconosciuto da altre vittime, alle quali si chiede di collaborare e segnalare il fatto agli organi di Polizia».