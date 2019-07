Furti seriali in farmacie, arrestati due molisani

ANSA) – CAMPOBASSO – Individuati e arrestati dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Campobasso gli autori di una rapina ad una farmacia di Mirabello Sannitico (Campobasso). Si tratta di due giovani di Campobasso e Termoli (Campobasso), dei quali non sono state rese note le generalità, che su disposizione del Gip sono stati posti ai domiciliari.

Secondo gli investigatori sarebbero autori anche di un’altra rapina ad una farmacia di Termoli e di un tentativo di rapina, messo in atto da uno degli arrestati, ad una farmacia di Campobasso. “L’importante risultato ottenuto – hanno spiegato dal Comando provinciale dei carabinieri – ha permesso di arginare e fermare una escalation di gravi reati collegati al mondo della droga. Difatti il provento del reato, con forte probabilità, doveva essere utilizzato dai rapinatori per acquistare sostanza stupefacente sia per uso personale che per rifornire parte delle piazze di spaccio”. (ANSA).