Furti e truffe agli anziani, sei fogli di via dal Molise per altrettanti pregiudicati

I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno controllato e proposto per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio sei pregiudicati ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

In particolare i militari di Colletorto a San Giuliano di Puglia hanno controllato quattro giovani pregiudicati residenti a Campobasso, mentre i Carabinieri della locale Stazione a Santa Croce di Magliano ne hanno controllati altri due, entrambi residenti a Torremaggiore e, tutti e sei, ritenendoli pericolosi per la sicurezza pubblica perché si trovavano fuori dai luoghi di residenza abituali in atteggiamento che lasciava presupporre l’eventuale commissione di reati in quei centri, dopo averli identificati, li hanno proposti per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel luogo dove dimorano abitualmente.

In pratica con tale atto l’autorità preposta inibisce loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di anni tre nel comune dal quale sono stati allontanati.

Gli atti assunti sono stati inviati all’AG ed alla Questura di Campobasso per gli adempimenti consequenziali.