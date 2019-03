Furto di abbigliamento: denunciato profugo di origini egiziane

Furto di abbigliamento. Bloccato dai Carabinieri un ragazzo di origini egiziane.

Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nel pomeriggio di ieri, la pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia capoluogo è intervenuta presso un locale esercizio commerciale dove il titolare aveva segnalato la presenza di un giovane che, dopo aver occultato un capo di abbigliamento, si dileguava con la merce. Intervenuti sul posto i militari, visionavano le immagini dal sistema di videosorveglianza, avviando le ricerche del ragazzo. Quest’ultimo veniva rintracciato poco distante dall’attività con la merce appena rubata. Per il ragazzo, di origine egiziane, ospite di un centro di accoglienza temporanea dell’hinterland isernino, è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario.