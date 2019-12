Furto in abitazione e droga, molisano finisce dietro le sbarre

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Termoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso, nei confronti di un giovane molisano, di 25 anni, residente a Termoli.

L’uomo riconosciuto colpevole di furto in abitazione, aggravato, continuato e in concorso con terzi perpetrato a Termoli, risulta già gravato da precedenti di polizia per stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio. Lo stesso, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Larino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.