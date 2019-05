Furto in abitazione, trafugate collane e anelli d’oro ad una coppia di anziani

AGNONE – Furto in abitazione in pieno centro ad Agnone. Trafugate collane e anelli d’oro per un valore ancora da quantificare. A denunciare l’episodio ai Carabinieri della compagnia altomolisana un 87enne del posto. Nei giorni scorsi ignoti, approfittando dell’assenza dell’anziano e della moglie, si sono introdotti nell’abitazione e, una volta nella camera da letto, hanno rubato i monili custoditi in un armadio. Dopodiché si sono allontanati indisturbati. Il furto è avvenuto lungo la centralissima via Vittorio Veneto durante le ore mattutine. L’amara sorpresa è stata denunciata subito agli uomini dell’Arma, coordinati dal capitano Christian Proietti che hanno fatto scattare le indagini. Al vaglio dei Carabinieri diverse piste che potrebbero portare a breve a risalire agli autori.