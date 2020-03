Furto aggravato: evade dai domiciliari, molisano finisce in carcere

TERMOLI – Nei giorni scorsi, nell’ambito della consueta attività di controllo del territorio svolta dagli agenti del Commissariato di P.S. Termoli, volta perlopiù al controllo dei soggetti gravati da misure restrittive presso il proprio domicilio, gli agenti di Polizia hanno accertato che un pregiudicato di Termoli, B.C. del 1978, condannato per il reato di furto aggravato e quindi sottoposto al regime degli arresti domiciliari non era presente presso la propria abitazione.

Constatata l’evasione dell’uomo dal regime detentivo, sono da subito scattate le ricerche. Dopo poche ore, lo stesso è stato rintracciato dagli agenti presso l’abitazione di alcuni conoscenti.

E’ stato quindi tratto in arresto per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 c.p., tradotto presso il carcere di Larino e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida.