Furto di attrezzi agricoli, colto in flagranza dai Carabinieri: uomo del Vastese in manette

Stanotte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vasto, nel corso di un servizio dedicato alla prevenzione e al contrasto della criminalità predatoria, hanno tratto in arresto in flagranza C. C., classe ‘75, già censurato sia per reati analoghi che per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, residente a Vasto, veniva fermato subito dopo aver perpetrato un furto di attrezzatura agricola di elevato valore, ai danni di un cittadino vastese di 60 anni. Quanto asportato veniva immediatamente restituito al legittimo proprietario. All’esito di una successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, veniva rinvenuta altra merce di illecita provenienza, rispetto alla quale prosegue l’attività di verifica e restituzione ai legittimi ai cittadini che sono stati derubati. L’arrestato è attualmente trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando compagnia Carabinieri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio che si celebrerà con rito direttissimo.