Furto di cani alle porte di Agnone, proprietario ricompensa chi fornisce notizie utili

AGNONE – Sei cani, quattro da caccia e due Jack Russel Terrier del valore di cinquemila euro, sono stati rubati in contrada ‘Castelnuovo’ alle porte di Agnone. Il furto, regolarmente denunciato ai Carabinieri della compagnia altomolisana, si è verificato qualche notte fa in un’abitazione privata. Il proprietario, un pensionato del luogo, tramite l’Eco online fa sapere che è disposto a dare una ricompensa a chiunque possa fornire notizie utili. I sei animali sono tutti microchippati. Non è questo il primo caso di simili episodi che si verifica nell’agro agnonese. Già in passato rubati cani da tartufo o da caccia. Nell’ultimo caso poteva tornare utile la telecamera del servizio di videosorveglianza apposta (zona San Bernardino) all’imbocco della variante che conduce alla fondovalle Verrino. Peccato che non sia ancora attiva. Sull’episodio indagini in corso da parte degli uomini del capitano Christian Proietti.