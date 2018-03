ISERNIA – Furto di cani da caccia in Molise, fatti sparire sei maremmani da cinghiale.

Un altro caso di furto di segugi da caccia si registra in Molise, precisamente a Isernia, dove la scorsa notte sono stati portati via sei cani da cinghiale di razza maremmana. Si tratta in totale di sei segugi, quattro maschi e due femmine, cinque dei quali dal mantello tigrato e un maschio fulvo con la coda lunga.

Chiunque avesse informazioni o avesse notato qualcosa di sospetto può contattare le Forze dell’ordine al numero gratuito 112 oppure il numero 3395720272.