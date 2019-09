Furto in flagranza, arrestato un polacco

I Carabinieri della Stazione di Bojano hanno rintracciato e arrestato un cittadino polacco di sessant’anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso.

L’uomo deve scontare una pena residua pari a due mesi e ventotto giorni di reclusione, avendo già patito un breve periodo di reclusione agli arresti domiciliari. Il fatto che ha dato origine alla vicenda risale al 2015, allorché lo straniero venne sorpreso e arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano mentre asportava, con l’aiuto di un complice, attrezzi e arredi da un opificio della cittadina molisana. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.