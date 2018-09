Furto di materiale edile, denunciati due ladri colti in flagranza

I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato a Guardialfiera un 47enne di Manfredonia e un 27enne della Repubblica Domenicana, entrambi già gravati da precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso.

I due sono stati sorpresi dai militari del nucleo radiomobile e da quelli della stazione di Casacalenda, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere specie i reati cosiddetti “predatori”, mentre erano intenti a perpetrare un furto di infissi e di altro materiale edile di modesto valore in uno stabile di proprietà del Comune di Guardialfiera, ubicato nei pressi della diga del Liscione.

La refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

Gli atti sono stati inviati alla Procura della repubblica di Larino per gli adempimenti consequenziali.