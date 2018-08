AGNONE – Furto di reliquie ad Agnone. Nella chiesa della Santissima Trinità. Il colpo risale presumibilmente ad una settimana fa, anche se è stato scoperto solo negli ultimi giorni. Non si sa bene a quale santo o beato possano appartenere le reliquie trafugate. Il valore economico delle stesse non è sicuramente elevato, né risulta facile piazzarle sul mercato nero, per questo è circolata la voce che si sia trattato di un furto legato magari all’esoterismo o peggio al satanismo.