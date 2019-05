Furto con scasso, abruzzese arrestato in flagranza

Aveva scardinato la porta di un bar al centro di Francavilla al Mare ed era riuscito ad entrare, ma mentre forzava una delle macchinette presenti con 38 euro all’interno, è scattato l’allarme. Così, rendendosi conto di non avere molto tempo, R.L. un 43enne di Pescara, si è dato ad una precipitosa fuga. Il problema è che aveva deciso di fare un altro colpo ad un circolo lì vicino, quindi i Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare lo hanno beccato in flagranza, mentre tentava di intrufolarsi all’interno dell’esercizio commerciale. Gli hanno trovato addosso ancora i 38 euro rubati nel bar e numerosi arnesi per lo scasso. A quel punto il Pm di turno, dott. Giancarlo Ciani ne ha disposto l’arresto per furto aggravato e i militari lo hanno accompagnato in carcere a Chieti.