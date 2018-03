Furto in un negozio, due molisani in manette

I Carabinieri arrestano due uomini per furto in un negozio.

Nel più ampio quadro del dispositivo pianificato dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, organizzato per garantire serene e sicure festività pasquali nel basso molise, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli , durante la scorsa notte hanno arrestato due uomini per furto.

I due soggetti, già noti alle Forze dell’Ordine e residenti a Termoli, sono stati individuati mentre tentavano di allontanarsi da un esercizio commerciale, ubicato in una zona centrale, dopo aver forzato la porta d’ingresso e aver sottratto illecitamente il materiale riposto all’interno, il cui valore economico complessivo è di circa duemila euro.

I Carabinieri, impegnati in servizio di perlustrazione, intervenivano prontamente e bloccavano i malfattori impedendone così la fuga.

La refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario, mentre i due uomini venivano accompagnati nella caserma di via Brasile dove venivano dichiarati in stato di arresto.