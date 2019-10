Furto in un tabacchi, inseguiti e bloccati dai Carabinieri: due giovani in manette

ISERNIA – Continuano incessanti i controlli a tappeto dei Carabinieri nella provincia di Isernia, per prevenire e reprimere il verificarsi di reati predatori. La Compagnia Carabinieri di Venafro ha organizzato dei servizi straordinari di controllo del territorio in orario notturno e questa notte, due ladri di origine campana sono caduti nella rete dell’Arma dopo avere consumato un furto di ingente valore ai danni di un tabacchino di Guglionesi (CB). I due malviventi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e gravati rispettivamente da obbligo di dimora e obbligo di firma, alla vista della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Venafro che stava eseguendo un posto di controllo in località Taverna del Comune di Sesto Campano lungo la SS.85 anziché fermarsi spingevano la Fiat Multipla su cui viaggiavano alla massima velocità per tentare il rientro in Campania. I due venivano quindi inseguiti senza essere mai persi dalla gazzella dei Carabinieri in una folle corsa anche nell’abitato di Vairano Scalo e fuori di esso ove venivano ricorsi e l’autista perdeva il controllo dell’auto uscendo fuori strada nei pressi del casello autostradale di Caianiello. Inutile il tentativo di fuggire a piedi dei malviventi perché prontamente bloccati dall’equipaggio che li inseguiva mentre cercavano di allontanarsi dall’autovettura ormai non marciante. Una immediata perquisizione consentiva di rinvenire a bordo dell’auto due passamontagna, guanti e strumenti di effrazione oltre a tabacchi, gratta e vinci e carte prepagate per servizi e abbonamenti televisivi vari, refurtiva per un importo di oltre trentamila euro. I due venivano quindi condotti in stato di arresto per furto, ricettazione e resistenza presso la Compagnia Carabinieri di Venafro da dove sono stati accompagnati agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni in Napoli in attesa di processo così come disposto dal P.M. di turno. La refurtiva è stata restituita all’incredulo titolare del tabacchino che ha avuto la lieta notizia del ritrovamento della refurtiva ancor prima di accorgersi del furto.