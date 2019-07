Gaetano Zarlenga neo dottore in Scienze Motorie e Sportive

Neo dottore in Scienze Motorie e Sportive. Traguardo raggiunto per Gaetano Zarlenga che oggi, presso l’Unimol di Campobasso, ha discusso brillantemente la tesi di laurea dal titolo: “Prevenzioni degli infortuni in ambito calcistico, benefici potenziali delle attività fitness”. Relatore il chiarissimo professor Enzo Iuliano. Al neo dottore i migliori auguri per un cammino professionale ricco di soddisfazioni giungono dai genitori, dal fratello, dai nonni, dall’associazione “La Repubblica di Maiella”, dai parenti e amici tutti ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco Alto Molise – Vastese.