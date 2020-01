“Il Gambero Rosso” incorona il panificio agnonese Antichi Sapori Patriarca

AGNONE – «Quattro generazioni dedicate all’arte bianca con passione e professionalità. Oggi a portare avanti la tradizione familiare è Antonino Patriarca, che continua a sfornare ogni giorno pani a lievitazione naturale, impastati con farine locali, cotti alla perfezione e fragranti. Non dovete perdere quello con le patate e il pane pizza, ma questo indirizzo è famoso anche per le originali creazioni che hanno fatto scuola in tutto il territorio. Da assaggiare le castagne o loffe di Sant’Antonio (la chiesa vicino al forno): un impasto di pasta frolla ricoperto di cioccolato e fuso al fuoco. L’angolo salato non delude con focacce all’olio e rosmarino leggerissime e i fiadoni, tra i più quotati della regione».

Le parole per descrive il panificio agnonese Antichi Sapori Patriarca sono addirittura de “Il Gambero Rosso” che incorona la panetteria-forno di Agnone tra i migliori del Molise e d’Italia.

«Un riconoscimento meritato. – commenta la ex vicesindaco di Agnone, Linda Marcovecchio – Complimenti ad Antonino e famiglia per aver portato così in alto il nome Antichi Sapori Patriarca. Noi agnonesi siamo viziati dalla bontà dei sapori locali, frutto di una tradizione artigianale che sa valorizzare le farine con una maestria che è “arte”, creando quel gusto semplice e ineguagliabile che soddisfa il palato e la vista. Ad majora Antonino, a te e a quanti in Agnone continuano tenacemente a credere nelle proprie forze».

