Gara di tiro per armi corte semiautomatiche all’«Auro d’Alba» di Schiavi

SCHIAVI DI ABRUZZO – Tornano, con l’arrivo del beltempo, le gare di tiro sportivo con armi da fuoco presso il campo di tiro “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo. L’omonima associazione sportiva dilettantistica gestisce, ormai da quasi tre anni, un campo di tiro all’aperto adatto all’utilizzo di armi da fuoco sia lunghe che corte. Con delle linee di tiro da cinquanta fino a seicento metri, il campo di Schiavi si colloca tra i più allettanti circuiti del centro sud Italia. Ma l’evento in programma sabato 27 aprile, a partire dalle ore 10, è dedicato alle armi corte, precisamente alle pistole semiautomatiche. L’Asd “Auro d’Alba” organizza infatti, per i propri soci che sono ormai poco meno di quattrocento tra Molise, Abruzzo e regioni limitrofe, ma anche per coloro che volessero tesserarsi per l’occasione, una gara di tiro “combinata“, cioè di tiro su bersagli metallici reattivi con lo stress del fattore tempo, abbinata ad un’altra manche di tiro lento mirato su sagoma fissa. Dopo la gara per tutti i partecipanti è prevista una colazione sociale sul campo offerta dall’Asd e saranno assegnati anche dei premi ad estrazione. Nell’occasione il direttivo dell’Asd “Auro d’Alba” informa che il campo, nella giornata del 25 aprile, sarà regolarmente aperto.

Per informazioni 3282757011