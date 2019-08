Gare cinofile: un successo la ventesima edizione del “Trofeo Longo”

AGNONE – Si è svolta nei giorni scorsi, nella zona addestramento cani “Civitelle” di Agnone, alle pendici di Capracotta, la ventesima edizione del trofeo Longo. Numerosi appassionati cinofili, provenienti anche da fuori regione, hanno preso parte alla gara: oltre 120 cani, tra inglesi, continentali e da cerca. E vista la massiccia partecipazione sono stati necessari ben cinque campi gara, oltre a quello per le qualifiche di Coppa Italia.

«Sebbene di carattere amatoriale, la manifestazione è stata di alto livello, sia per il notevole spessore dei cani, sia per la bravura e per la sportività dei concorrenti. – spiegano gli organizzatori – Le condizioni ambientali, la qualità della selvaggina, la mattinata soleggiata, hanno reso davvero spettacolare la manifestazione sotto tutti gli aspetti». I primi classificati sono stati gratificati con tanti premi, tra cui tre fucili, messi a disposizione dai Fratelli Longo, organizzatori dell’evento. Aggiudicatari dei fucili sono stati Germani Nicola per la U. Umberto, Palazzo Antonio per gli inglesi e Borrelli Pio per i continentali. I giudici di gara, Tommaso Lancia, Walter Viozzi, Giancarlo La Bella, Vincenzo Ferrara, Leonardo Turchetta, Salvatore Gugliotta e Gelsomino Sartucci, hanno manifestato piena soddisfazione per il lavoro svolto. Nel corso della premiazione, dopo un minuto di raccoglimento in onore di due persone care, la signora Nadia Longo e Remo Pio Perna, scomparse prematuramente, il delegato Iannarelli ha voluto rivolgere alla loro memoria parole di sincera e profonda gratitudine, evocandone virtù e qualità di alto profilo sociale, sportivo e morale, con la consegna di una targa ricordo per i familiari. La manifestazione si è conclusa con i ringraziamenti dei fratelli Longo e con il saluto conclusivo del Coordinatore nazionale per la cinofilia italiana Aldo Pompetti.