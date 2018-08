Gare di tiro all’Auro d’Alba: sul podio due tiratori di Castel di Sangro

SCHIAVI DI ABRUZZO – Gare di tiro oggi al campo “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo. Tre le specialità previste dal calendario di gare: tiro con pistole, revolver e semiautomatiche, a tempo, con bersagli metallici da ingaggiare; tiro a duecento metri con le carabine bolt action munite di ottica e a cinquanta metri imbracciato con le semiautomatiche su sagoma fissa.

Classifica pistole semiautomatiche: primo posto Luca Doradi di Roma, ma originario di Castiglione Messer Marino; secondo Gianluca Morino di Castel di Sangro e terzo Sergio Righetti di Verona.

Classifica revolver: primo Luca Doradi, secondo Righetti, terzo Davide Coletta di Schiavi di Abruzzo.

Classifica tiro a 50 metri: primo Daniele Davide di Vasto, secondo Arsenio Di Lullo di Bagnoli del Trigno, terzo Benito Fioriti di Tornareccio.

Classifica bolt action a duecento metri: primo classificato Giuseppe Melone di Castel di Sangro (AQ) con una Sako in 300 Wm; secondo gradino del podio per Aurelio Di Domenico di Castel di Sangro con Sako in 300 Wm e al terzo posto Paolo Candeloro di Vasto con una Sabatti in 308 w.

La giornata di sport e di divertimento si è conclusa con un pranzo sociale a base di hamburger di cinghiale offerto dall’associazione “Auro d’Alba”.

«Il direttivo dell’associazione – si legge in una nota siglata dal vicepresidente Francesco Di Fonzo – ringrazia tutti i partecipanti dando appuntamento a brevissimo per un’altra giornata di sport sul terreno di gara del campo di tiro “Auro d’Alba”».

Antonio Rosica