Gare di tiro a Schiavi di Abruzzo, cresce l’attesa per l’evento sportivo

SCHIAVI DI ABRUZZO – Tornano le gare di tiro alla sagoma sul campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo, giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della cucina “da campo”.

Sono in programma per domenica 5 agosto infatti le prime gare di tiro su sagoma fissa della stagione estiva.

Tre le categorie previste:

Tiro statico con pistola (revolver o semiautomatica) su bersagli metallici, gara a tempo ;

; tiro su sagoma fissa, imbracciato , a 50 metri con fucili ad anima liscia e/o carabine con mire metalliche ( non ammessi punti rossi, collimatori, ecc.);

, a 50 metri con fucili ad anima liscia e/o carabine con mire metalliche ( punti rossi, collimatori, ecc.); tiro su sagoma fissa a 200 metri con bolt action (ingrandimento ottiche imposto e fissato ad inizio gara).

Saranno premiati primo, secondo e terzo classificato di ogni categoria, con premi messi a disposizione dagli sponsor (buoni acquisto in armeria, munizioni per pistola, prodotti enogastronomici, pranzi per due nei ristoranti dell’Alto Vastese e Molise).

Le gare inizieranno subito dopo la registrazione dei partecipanti fissata fino alle ore 10,30 di domenica 5 agosto.

Dopo le gare e la premiazione, tutti i partecipanti saranno ospiti dell’Asd Auro d’Alba per un pranzo sul campo a base dei succulenti hamburger di cinghiale.

Per informazioni 3282757011 – 3409684917 – 3313631341.

Antonio Rosica