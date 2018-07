Gay Pride: cinquemila presenze per l’ArciGay, appena seicento per la Questura

(ANSA) – CAMPOBASSO, 28 LUG – Rappresentanti delle istituzioni, famiglie, adulti, ragazzi e anche bambini. In tanti, tra i tremila e i cinquemila secondo le stime dell’Arcigay Molise che ha organizzato l’evento – decisamente di meno, circa 600, per le forze dell’ordine – quelli che hanno partecipato alla prima edizione del ‘Molise pride’ a Campobasso. Alla manifestazione, per la quale nei giorni scorsi l’organizzazione aveva ricevuto diverse minacce, c’era anche il presidente della Regione, Donato Toma, il sindaco di Campobasso, Antonio Battista e il presidente del Consiglio comunale, Michele Durante. “Campobasso ha dimostrato di non essere omofoba – il commento degli organizzatori – e che, insieme alle Istituzioni, è necessario intraprendere un percorso concreto contro l’omofobia. Oggi Campobasso e il Molise hanno dimostrato di essere motivo d’orgoglio in tutta Italia, una città e una Regione che non escludono”.