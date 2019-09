Georgia-Italia, torna in campo la nazionale femminile: diretta su Rai Uno contro la Georgia

Torna in campo, domani, la nazionale femminile di calcio dopo la vittoria sofferta contro Israele. Le azzurre affronteranno la Georgia, una squadra che, almeno sulla carta, non dovrebbe impensierire più di tanto. Si attende, inoltre, l’esordio delle due agnonesi, Gloria Marinelli e Daniela Sabatino, restate entrambe in panchina nel corso della prima sfida delle qualificazioni agli europei. La nazionale femminile scenderà in campo domani alle ore 14.15 italiane, nello stadio “Mikheil Meskhi” di Tbilisi. Diretta su Rai Uno e in streaming su Rai Play.