Gestione del cinghiale nelle aree protette e attività di contenimento, il convegno a Vasto

VASTO – Emergenza cinghiali, situazione attuale e possibili soluzioni. E’ il titolo del convegno organizzato dall’associazione MadreCultura di Vasto, con il patrocinio del comune di Vasto, che si terrà oggi pomeriggio, dalle ore 17, presso la sala “Aldo Moro”, ex palazzi scolastici, in corso Italia a Vasto.

Dopo i saluti istituzionali interverranno Michele Fizzano, vicepresidente di MadreCltura, e Gianluca Casciato, giurista e presidente dell’associazione, sugli aspetti socio economici, normativi e giurisprudenziali del fenomeno cinghiali. A seguire il veterinario del Parco della Majella, Simone Angelucci, tratterà della gestione del cinghiale nelle aree protette e delle attività di contenimento. Lucio Racano, già medico presso l’ospedale di Vasto, relazionerà sul tema “Il cinghiale come fonte di malattie infettive per il bestiame e per gli uomini”. Il professor Andrea Mazzatenta, della facoltà di medicina veterinaria dell’università di Terano parlerà della biologia, fisiologia, etologia ed ecologia del cinghiale. Infine il carabiniere scelto Sonia Marini tratterà del fototrappolaggio del cinghiale.